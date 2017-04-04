Наставник «Шальке-04»: не могу спокойно сидеть, когда играем с «Боруссией» Д

Главный тренер «Шальке-04» Маркус Вайнцирль прокомментировал своё эмоциональное поведение в матче 26-го тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией». Очередное рурское дерби состоялось на поле гельзенкирхенской команды и завершилось ничьей со счётом 1:1.
«Я всегда очень эмоционален. Не могу спокойно сидеть на месте и смотреть, когда мы играем с «Боруссией». Ведь в дерби на стадионе господствует такая атмосфера», — приводит слова Вайнцирля Bild.
Ранее Вайнцирль признался, что ему нужны футболисты класса нападающих Роберта Левандовского и Пьер-Эмерика Обамейянга.