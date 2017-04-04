Брено: дорого заплатил за свою ошибку и теперь хочу переживать лишь позитивное

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» Брено, защищающий ныне цвета «Сан-Паулу», вспомнил о своём поступке, из-за которого попал в тюрьму. Футболист отметил, что после перехода в немецкий гранд столкнулся с трудностями и был в угнетённом психологическом состоянии.
«Я выпил, и произошёл этот поступок. Я дорого заплатил за свою ошибку и теперь хочу переживать лишь позитивное. При переходе в «Баварию» мои агенты говорили мне, что я буду иметь игровую практику, однако я нашёл там скамейку запасных или же трибуну стадиона. Столкнулся с другой культурой и новым языком», — цитирует Брено Marca.
Брено был арестован в Мюнхене. Футболист поджёг собственный дом, чтобы получить страховую выплату. Он провёл 2 года и 9 месяцев в тюрьме и освободился 18 декабря 2014 года.