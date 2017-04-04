Погребняк восстановился, но может не полететь с «Динамо» на игру в Хабаровск

Главный врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Павла Погребняка. Последний раз 33-летний футболист играл 26 марта, в матче «Тосно» — «Динамо» (1:2), а игру с «Тамбовом» (3:0) пропустил.
«У Павла ещё есть проблемы, которые мы будем решать в ближайшие несколько дней. Он восстановился, но боль в спине присутствует. Надо понимать, что в Хабаровск лететь восемь часов, потом восемь часов обратно. Человеку, у которого болит спина, очень тяжело выдержать такой перелёт. Поэтому пока вопрос открыт. Мы думаем, брать его или не брать в Хабаровск», — сказал Ярдошвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Матч «СКА-Хабаровск» — «Динамо» состоится 8 апреля. Начало – 08:00 мск.