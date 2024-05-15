Де Брёйне вышел на второе место по голевым передачам в истории АПЛ

32-летний полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брёйне вышел на чистое второе место по голевым передачам в истории Английской Премьер-Лиги.

Футболист отметился результативной передачей в матче против «Тоттенхэма» (0:1) в 37-м туре АПЛ. С передачи де Брёйне счет матча открыл Эрлинг Холанд.

Голевая передача стала для бельгийца 112 в чемпионате. Теперь топ лучших ассистентов АПЛ выглядит так:

Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед») — 162 передачи Кевин Де Брейне («Манчестер Сити») — 112 передач Сеск Фабрегас («Арсенал») — 111 передач

Напомним, Де Брёйне выступает в составе «Манчестер Сити» с 2015 года. За этот период он принял участие в 378 матчах во всех турнирах, в которых отметился 102 голами и 168 голевыми передачами.