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Де Брёйне вышел на второе место по голевым передачам в истории АПЛ

Де Брёйне вышел на второе место по голевым передачам в истории АПЛ
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32-летний полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брёйне вышел на чистое второе место по голевым передачам в истории Английской Премьер-Лиги.

Футболист отметился результативной передачей в матче против «Тоттенхэма» (0:1) в 37-м туре АПЛ. С передачи де Брёйне счет матча открыл Эрлинг Холанд.

Голевая передача стала для бельгийца 112 в чемпионате. Теперь топ лучших ассистентов АПЛ выглядит так:

  1. Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед») — 162 передачи
  2. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити») — 112 передач
  3. Сеск Фабрегас («Арсенал») — 111 передач

Напомним, Де Брёйне выступает в составе «Манчестер Сити» с 2015 года. За этот период он принял участие в 378 матчах во всех турнирах, в которых отметился 102 голами и 168 голевыми передачами.

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