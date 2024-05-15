«Астон Вилла» впервые за 41 год сыграет в Лиге чемпионов

Поражение «Тоттенхэма» в перенесённом матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:2) гарантировало «Астон Вилле» место в четвёрке лучших команд по итогам нынешнего сезона АПЛ. Таким образом, бирмингемская команда впервые за 41 год сыграет в Лиге чемпионов.

Напомним, после 37 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 63 очка и занимает пятое место. После аналогичного количества матчей АПЛ «Астон Вилла» заработала 68 очков и располагается на четвёртой строчке. До конца чемпионата Англии остался один тур, следовательно, у «шпор» нет математических шансов догнать «Астон Виллу».

Действующим главным тренером бирмингемской команды является испанский специалист Унаи Эмери, работающий с ней с осени 2022 года.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: