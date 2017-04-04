А. Березуцкий получил повреждение мышцы задней поверхности голени

Медицинское обследование, проведённое после матча ЦСКА с «Крыльями Советов» (2:1), выявило у защитника Алексея Березуцкого повреждение мышцы задней поверхности голени. Сейчас футболисту предписаны лечебно-восстановительные мероприятия и покой, сообщает пресс-служба столичного клуба.
Полузащитник Александр Головин, также заменённый по ходу позавчерашнего матча, сегодня работал наравне с остальными игроками красно-синих, которые играли с самарцами с первых минут. Ещё два полузащитника, Алан Дзагоев и Георгий Миланов, продолжают заниматься по индивидуальному плану.