«Шапекоэнсе» выиграл у «Атлетико Насьональ» 1-й матч за Суперкубок Южной Америки

Бразильский «Шапекоэнсе» победил колумбийский «Атлетико Насьональ» в первом матче за Суперкубок Южной Америки. Встреча состоялась на стадионе «Арена Конда» в Шапеко и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В составе «Шапекоэнсе» голы забили Рейналдо (24-я минута, пен.) и Луис Отавио (74). За «Атлетико Насьональ» отличился Макнельи Торрес (59).
Суперкубок Южной Америки. Первый матч
«Шапекоэнсе» (Бразилия) — «Атлетико Насьональ» (Колумбия) — 2:1 (1:0)
Голы: Рейналдо, 24, пен (1:0), Торрес, 59 (1:1), Луис Отавио, 74 (2:1).
Ответный матч состоится в Медельине 11 мая.
Суперкубок Южной Америки разыгрывается между победителем Кубка Либертадорес, которым стал «Атлетико Насьональ», и обладателем Южноамериканского кубка, который был отдан «Шапекоэнсе». Напомним, в ноябре прошлого года самолёт, на борту которого бразильская команда летела на финальный матч Южноамериканского кубка с тем самым «Атлетико Насьональ», потерпел крушение в Медельине. В результате крушения погиб 71 человек из 77, которые находились на борту. После катастрофы Южноамериканская конфедерация футбола объявила «Шапекоэнсе» победителем Южноамериканского кубка, о чём федерацию официально попросил колумбийский клуб.