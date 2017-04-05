Мещеряков: «Локомотиву» есть над чем работать, нравится не всё

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением об игре команды в домашнем матче 1/2 финала Кубка России с «Уфой» (1:0).
«Один мудрый товарищ мне сказал: одна команда может играть лучше другой, но смотреть нужно на табло. Игра получилось нервной, не до конца понравилась по движению команды, особенно в первом тайме, но есть результат. Тренеры другие, и рисунок игры другой, но нравится не всё. Есть над чем работать. Трудно говорить, что дала «Локомотиву» новая схема. Но я всегда говорю: движение — ничто, результат — всё. Мы можем играть в пять, одного, 20 защитников, но главное, чтобы мы забили больше соперника.
Нельзя говорить, что сейчас «Локомотив» сделает ставку на одну игру. У нас каждый матч решающий. Если посмотреть на таблицу, то увидим, что разница между девятым и четвёртым местом составляет четыре очка. Мы будем биться за каждый сантиметр футбольного поля», — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.