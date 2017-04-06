Мутко: сокращения числа клубов в РФПЛ не предполагается

Сокращения количества клубов в Российской футбольной Премьер-Лиги не предполагается. Об этом сказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко. Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига рассматривает возможность сокращения числа РФПЛ.
«Что касается профессионального футбола, то его структура будет сохранена. По количественному показателю никаких сокращений не предполагается. Более того, „Стратегия-2030“ предусматривает, что после чемпионата мира, скорее всего, в сезоне-2019/20, может быть увеличение до 18 команд. Но только при условиях экономической стабильности клубов», — цитирует Мутко ТАСС.
Стратегия развития футбола в России до 2030 года будет обсуждаться на конференции РФС 8 апреля. В настоящее время в РФПЛ выступают 16 клубов.