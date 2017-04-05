РФПЛ на 1-2 сезона намерена сократить количество клубов-участников

Российская футбольная Премьер-Лига планирует сократить количество участников на один-два сезона для повышения общего уровня и финансовой стабилизации. Об этом сообщил президент лиги Сергей Прядкин.
На конференции Российского футбольного союза, которая состоится 8 апреля, будет рассмотрена «Стратегия-2030», а в части профессионального футбола будет рассмотрен в том числе вопрос количества команд в лиге.
«Мы в „Стратегии“ говорили, что готовы даже не то чтобы расширить Премьер-Лигу, а наоборот — сократить количество команд. Сокращение РФПЛ — это не цель, а средство; целью является повышение общего уровня лиги. Нужен какой-то переходный период, на один-два сезона можно сократиться — к примеру до 14 команд. Это как один из вариантов.
Клубы должны давать чёткие финансовые гарантии, чтобы из раза в раз не повторялась ситуация, когда в процесс вмешивается президент РФС и просит того или иного руководителя региона не дать команде сняться. Тут есть много различных вариантов действия. Один из них — как раз возможное сокращение лиги. Расширять её сейчас ни в коем случае не надо, мы не готовы к этому, так как финансовая стабильность у нас сильно хромает», — цитирует Прядкина ТАСС.