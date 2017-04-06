«Чемпионат» и Hankook запустили спецпроект о «Реале»

За четверть века существования Лиги чемпионов ещё никому не удавалось выиграть трофей дважды подряд. Удастся ли это мадридскому «Реалу», которому в апреле предстоит встретиться в 1/4 финала с мюнхенской «Баварией»?
«Чемпионат» и компания Hankook, являющаяся спонсором «Реала», запустили спецпроект о мадридском клубе. Пройдя по ссылке, вы сможете ознакомиться с красочным материалом о долгой дороге «Реала» к «Десиме», городских дерби мирового масштаба, главном тренере Зинедине Зидане, лидере команды Криштиану Роналду, а также о новой цели и рекордах «Королевского клуба».