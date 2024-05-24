Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Реала» Анчелотти заявил, что Тчуамени пропустит финал Лиги чемпионов

Тренер «Реала» Анчелотти заявил, что Тчуамени пропустит финал Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что французский полузащитник Орельен Тчуамени пропустит финал Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Он не выйдет на поле в финале, он сосредоточится на восстановлении перед Евро», — приводит слова Анчелотти Marca.

Ранее стало известно о том, что Тчуамени получил стрессовую травму левой стопы после ответной игры в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией» (2:1).

Тчуамени будет продолжать работать, чтобы иметь возможность сыграть на Евро-2024. Ранее он уже получил вызов в сборную Франции. В этом сезоне Орельен сыграл 38 матчей, забил три гола и отдал один ассист.

Напомним, в финале Лиги чемпионов УЕФА испанский гранд сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится 1 июня в Лондоне.

Материалы по теме
Анчелотти назвал качества «Реала», которые помогли клубу провести успешный сезон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android