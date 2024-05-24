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«Барселона» сообщила Флику о решении назначить его новым тренером — Плеттенберг

«Барселона» сообщила Флику о решении назначить его новым тренером — Плеттенберг
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Руководство испанской «Барселоны» сообщило немецкому специалисту Ханс-Дитеру Флику о решении назначить его новым главным тренером, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Барселона» за тур до конца сезона гарантировала себе второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 82 очка. В заключительном туре Примеры команда встретится с «Севильей».

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Флик занимал должность главного тренера «Баварии» с 2019 по 2021 год. За этот период под его руководством немецкий гранд выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, Кубок Германии и дважды — чемпионат Германии. Последним местом работы Флика была немецкая национальная команда, которую он тренировал с 2021 по 2023 год.

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