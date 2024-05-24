Сенников рассказал, чего не хватило «Локомотиву» для успешного сезона

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников объяснил, чего не хватило железнодорожникам, чтобы провести успешный сезон. По его мнению, у «Локомотива» недостаточно качественных футболистов, не хватает минимум двух-трёх игроков.

«Чего не хватило «Локомотиву»? Двух-трёх футболистов, я думаю. Я считаю, вратарская позиция отличная. [Не хватило] двух защитников или Тикнизяна в форме на второй этап [чемпионата], просто он выбыл, не играл. Ну, центральный защитник, я считаю.

И плюс нападающие, конечно. То, что Дзюба в прошлом году помог весной, да, реально, и «Локомотив» в весенней части набрал столько очков, что, по сути, ну, как бы чемпион отрезка», — сказал Сенников в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».