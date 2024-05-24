Дьяков: «Динамо» не любит играть по счёту, с «Краснодаром» это будет для них проблемой

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги между бело-голубыми и «Краснодаром».

«Вполне возможно, что увидим нового чемпиона РПЛ. Всё в руках «Динамо» и зависит от них. Но матч с «Краснодаром» будет непредсказуемым. Может случиться всё что угодно в этой встрече. «Зенит» не отдаст свою игру с «Ростовом».

«Динамо» не любит и не умеет играть по счёту. Это будет проблемой завтра для них. Личка не играет в оборонительный футбол. Отсюда и вся непредсказуемость матча. Не думаю, что «Динамо» станет «автобусом» с первых минут матча. В концовке, если будет ничья, могут закрыться», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.