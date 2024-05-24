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«Химки» подпишут защитника «Родины» Ориньо и интересуются вратарём сборной Болгарии

«Химки» подпишут защитника «Родины» Ориньо и интересуются вратарём сборной Болгарии
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«Химки» планируют усиление состава после выхода в РПЛ. Подмосковный клуб договорился о переходе защитника «Родины» Ориньо. Об этом «Чемпионату» сообщил источник из окружения футболиста.

«Помимо Ориньо, клуб интересуется вратарём сборной Болгарии Иваном Дюглеровым», — добавил другой источник «Чемпионата». Ориньо в нынешнем сезоне провёл 14 матчей за «Родину». К московскому клубу бразилец присоединился только зимой 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в € 500 тыс.

Напомним, ранее подмосковные «Химки» досрочно обеспечили себе выход в Российскую Премьер-Лигу. Подопечные Андрея Талалаева вернулись в высший дивизион спустя год после вылета.

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