Игрок «Пари НН» Трошечкин назвал трёх лучших игроков нынешнего сезона РПЛ

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин назвал трёх лучших футболистов нынешнего сезона РПЛ, а также высказался о развязке чемпионской гонки в нынешнем сезоне чемпионата.

«Из «Краснодара» — Сперцян, из «Зенита» — Кассьерра, а из «Динамо» — Тюкавин. Без распределения мест, просто три игрока.

Кто станет чемпионом? Честно говоря, без разницы, потому что нужно своё забирать. Может быть всё что угодно, 30‑й тур на три исхода. Чуть меньше шансов у «Краснодара», но этот сезон, повторюсь, дарит невероятные эпизоды, и может произойти всё что угодно», — приводит слова Трошечкина «Матч ТВ».

Напомним, после 29 туров чемпионата России первое место занимает «Динамо», набравшее 56 очков. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 54 очка. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», имеющий в активе 53 очка.

В заключительном, 30-м туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» встретится с «Краснодаром». В свою очередь, сине-бело-голубые сыграют с «Ростовом». Оба матча состоятся 25 мая и начнутся одновременно, в 16:30 по московскому времени.