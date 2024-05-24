Андрей Лунёв мог перейти в московский «Спартак»

Спортивный юрист Антон Смирнов, ранее представлявший интересы российского голкипера Андрея Лунёва, рассказал, что вратарь мог перейти в московский «Спартак». Изначально руководство клуба было заинтересовано в Лунёве, но в конечном итоге сделку забраковал спортивный директор красно-белых Томаш Амарал. Причина такого решения португальца — возраст голкипера. В «Спартаке» хотят подписывать более молодых игроков, которых в перспективе можно перепродать.

«Правда ли был вариант со «Спартаком»? Да, этот вариант обсуждался при подготовке к зимнему трансферному окну, но очень быстро возник и быстро отпал. Мой партнёр донёс информацию до Малышева, он очень заинтересовался, но в клубе уже был Амарал.

Малышев сказал, что они обсудят этот вариант внутри и вернутся. Обсудили. Амарал ответил, что с точки зрения класса к Лунёву вопросов нет, но с точки зрения возраста они хотели бы иметь более молодых игроков, которые были бы активами и потенциально с ними можно было бы выйти на рынок. Лично я очень хотел, чтобы Андрей оказался в «Спартаке», для решения высоких задач он подошёл бы идеально», — приводит слова Смирнова «РБ Спорт».