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Артём Тимофеев — единственный игрок РПЛ, который пропустит 30-й тур из-за дисквалификации

Артём Тимофеев — единственный игрок РПЛ, который пропустит 30-й тур из-за дисквалификации
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Полузащитник «Ахмата» Артём Тимофеев является единственным игроком Российской Премьер-Лиги, который пропустит заключительный тур сезона-2023/2024 из-за дисквалификации. Все остальные футболисты могут сыграть.

В 30-м туре «Ахмат» встретится с воронежским «Факелом». Игра пройдёт в эту субботу, 25 мая, и начнётся в 16:30 по московскому времени. Турнирных задач грозненцы уже не решают, вылета они избежали, а выше 10-го места подняться не смогут — на девятой строчке располагаются «Крылья Советов», у которых на пять очков больше.

Отметим, что в матчах 30-го тура будет определена судьба чемпионства. По состоянию на сегодняшний день первое место в таблице занимает «Динамо». Бело-голубым достаточно не проиграть «Краснодару», чтобы выиграть титул.

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