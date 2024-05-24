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Ташуев: у «Динамо» больше шансов на чемпионство — их устраивает ничья с «Краснодаром»

Ташуев: у «Динамо» больше шансов на чемпионство — их устраивает ничья с «Краснодаром»
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Бывший главный тренер «Факела» и «Ахмата» Сергей Ташуев оценил шансы московского «Динамо» на победу в Российской Премьер-Лига сезона-2023/2024.

«Три команды претендуют на чемпионство. Практически нереально давать прогноз. Шансов сейчас больше у «Динамо» — их устраивает ничья. Будет больше тренерская игра, как правильно расставят акценты специалисты. Матч «Аталанта» — «Байер» показал, что тренер решает очень многое. Гасперини явно переиграл Алонсо. Так что нас ждёт очень интересный матч завтра», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Динамо». Бело-голубым достаточно не проиграть «Краснодару» в матче 30-го тура, чтобы выиграть титул.

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