Ташуев: после первой игры «Факела» с «Динамо» не думал, что будут бороться за чемпионство

Бывший тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о высоких результатах московского «Динамо» в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«После первой игры «Факела» в Москве не думал, что «Динамо» может бороться за чемпионство. Тогда у нас было большое преимущество. Первые 30 минут мы играли на чужой половине поля. Второй тайм был равный. А вот когда играли осенью в Воронеже на плохом поле, «Динамо» выглядело получше. Было видно, что футболисты улучшили взаимодействие в атакующих зонах, хорошо комбинировали даже на плохом поле. Но тогда тоже не думал, что будут претендовать на чемпионство.

Но весной у них пошла серия побед. Я всегда отмечал, что состав у них равноценный с «Зенитом», «Спартаком», ЦСКА и «Краснодаром». У них очень большой выбор хороших футболистов. Надо отдать должное Марцелу. Он донёс свою идею до футболистов и не мешает им», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.