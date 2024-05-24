Булыкин назвал «Сочи» и Абаскаля главными разочарованиями этого сезона РПЛ

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин назвал главные разочарования Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Он выделил со знаком минус бывшего тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, которого уволили по ходу нынешнего сезона, а также футбольный клуб «Сочи», который вылетел в Первую лигу. Булыкин признался, что вылет сочинцев для него большая неожиданность, так как у клуба богатые владельцы и хорошая инфраструктура.

«Понятное дело, что в этом сезоне главное разочарование — «Сочи». Такой хороший клуб, у которого отличный стадион и владельцы. Но очень неожиданно, что вылетели из РПЛ. Среди тренеров Абаскаль является разочарованием», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.