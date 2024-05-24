Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин назвал «Сочи» и Абаскаля главными разочарованиями этого сезона РПЛ

Булыкин назвал «Сочи» и Абаскаля главными разочарованиями этого сезона РПЛ
Комментарии

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин назвал главные разочарования Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Он выделил со знаком минус бывшего тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, которого уволили по ходу нынешнего сезона, а также футбольный клуб «Сочи», который вылетел в Первую лигу. Булыкин признался, что вылет сочинцев для него большая неожиданность, так как у клуба богатые владельцы и хорошая инфраструктура.

«Понятное дело, что в этом сезоне главное разочарование — «Сочи». Такой хороший клуб, у которого отличный стадион и владельцы. Но очень неожиданно, что вылетели из РПЛ. Среди тренеров Абаскаль является разочарованием», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«С этим арбитром давно всё ясно. Понимание игры отпало напрочь». Судейство в 29-м туре РПЛ
Эксклюзив
«С этим арбитром давно всё ясно. Понимание игры отпало напрочь». Судейство в 29-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android