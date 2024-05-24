Гендир «СКА-Хабаровск» Гусев: думаю, Шаронов покинет свой пост

Генеральный директор футбольного клуба «СКА‑Хабаровск» Михаил Гусев высказался о будущем главного тренера команды Романа Шаронова.

«Думаю, Шаронов покинет свой пост (по окончании сезона). Результаты неудовлетворительные. Это пока не точно? Пока сезон ещё идёт. Вдруг завтра нас ждёт какая‑то сенсация — установленный рекорд или ещё что‑то», — приводит слова Гусева «Матч ТВ».

Напомним, Шаронов возглавил хабаровский клуб в июне 2022 года. Ранее специалист занимал пост главного тренера казанского «Рубина».

Напомним, «СКА-Хабаровск» занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 41 очко по итогам 33 сыгранных матчей. Лидируют в чемпионате подмосковные «Химки» с 63 очками.