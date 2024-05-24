Агент Тюкавина: Костя сыграет с «Краснодаром» с первых минут

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, заявил, что нападающий сыграет с «Краснодаром» в матче 30-го тура РПЛ.

«Костя вместе с командой, всё хорошо. Готовится к игре. Он выйдет с первых минут в матче с «Краснодаром», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, московское «Динамо» может выиграть Российскую Премьер-Лигу по итогам нынешнего сезона, если не проиграет «Краснодару» в матче заключительного тура. По состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России как раз «Динамо». «Краснодар» располагается на третьей строчке, отставая от бело-голубых на три очка. «Зенит» занимает второе место. В матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги подопечные Марцела Лички сыграют с «Краснодаром». Игра состоится в эту субботу, 25 мая. Команды будут играть на стадионе «Краснодар», стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 по московскому времени.