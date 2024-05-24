Тарханов назвал лучшего тренера и игроков сезона в РПЛ

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о лучшем тренере и лучших игроках нынешнего сезона РПЛ.

«Наверное, лучшим тренером этого сезона РПЛ является Личка. Видно, что у него есть тренерская идея, а также он взял «Динамо» только летом и в первом сезоне может привести команду к чемпионству. Лучшим же игроком нынешнего сезона является Тюкавин, хотя он играл нестабильно, но были хорошие игры. Наверное, станет чемпионом.

Но есть ещё много игроков, которые себя хорошо проявляли: Сперцян, Кордоба и Гуарирапа. Именно в качестве молодого игрока лучшим является Файзуллаев. Но не сказал бы, что есть такой футболист, у которого всё получалось. Разочаровали все те команды, которые находятся внизу на вылет. Сложно сказать, что кто-то работал хуже всех. У кого-то получалось, у кого-то нет», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.