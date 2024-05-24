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Непомнящий: может, мы не готовы играть в финале ЛЧ, но у нас все боятся «Балтику»

Непомнящий: может, мы не готовы играть в финале ЛЧ, но у нас все боятся «Балтику»
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ, а также об уровне команд в чемпионате.

«Я даже не представляю, кто может выиграть чемпионство в РПЛ. Моя симпатия на стороне «Динамо», но это ни о чём не говорит. Конечно, хорошо, если у нас будет новый чемпион. Это говорит, что при прочих равных условиях у нас есть борьба на всех этажах турнирной таблицы. На вылет выстроилась серьёзная борьба, там пять команд борются за выживание. За чемпионство борются три команды и в Первой лиге тоже была борьба.

Может быть, спортивная составляющая не на высоком уровне, но важно, что есть драматургия и нет проходящих игр. Болельщикам интереснее смотреть такой футбол. Но я слышал саркастические взгляды: «Чем интересен наш чемпионат?» Да, может быть, мы не готовы играть в финале Лиги чемпионов, но у нас неизвестно, чем закончится матч между первой и 15-й командой чемпионата. Я имею в виду «Балтику», её все боятся. Поэтому наступает разговор о том, что все команды практически подравнялись», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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