Эдуард Мор: «Зенит» должен обыгрывать «Ростов», но будет непросто

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался в преддверии матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Ростовом».

«Зенит» побеждать должен, но это точно будет непросто. Шанс «Ростова» — это амбиции главного тренера. Нет никаких сомнений в том, что настрой «Ростова» будет максимальным», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч 30-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Ростовом» состоится в субботу, 25 мая. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 16:30 по московскому времени. По состоянию на сегодняшний день сине-бело-голубые располагаются на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Динамо» на два очка.