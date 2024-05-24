«Барселона» официально объявила об увольнении Хави

Пресс-служба «Барселоны» официально объявила об увольнении Хави с поста главного тренера каталонского клуба по окончании нынешнего сезона.

«Президент ФК «Барселона» Жоан Лапорта объявил сегодня днём ​​Хави Эрнандесу, что он не будет продолжать работу в качестве тренера основной команды в сезоне-2024/2025. Сегодня состоялась встреча, на которой присутствовали вице-президент по спорту Рафа Юсте и спортивный директор Деку, а также помощники Хави Оскар Эрнандес и Серхио Алегри.

ФК «Барселона» хотел бы поблагодарить Хави за его работу в качестве тренера, которая дополняет его беспрецедентную карьеру игрока и капитана команды, и желает ему удачи. В это воскресенье в Севилье Хави проведёт свою последнюю игру в качестве тренера первой команды.

В ближайшие дни «Барселона» сообщит о новом составе», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

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В нынешнем сезоне «Барселона» занимает второе место в испанской Ла Лиге, отставая от мадридского «Реала» за два тура до окончания чемпионата на 14 очков. В Кубке Испании команда Хави остановилась на стадии 1/4 финала, проиграв будущему победителю турнира «Атлетику» из Бильбао. В Лиге чемпионов каталонцы вылетели также в четвертьфинале, уступив по сумме двух встреч французскому «ПСЖ». В финале Суперкубка Испании «Барселона» уступила «Реалу» (1:4).