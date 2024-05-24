Сантос — о статусе капитана в «Зените»: для меня это настоящий подарок

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, что для него значит статус капитана сине-бело-голубых.

«Независимо от того, есть на моей руке повязка или нет, я всегда стараюсь подбодрить команду, показать пример своими действиями на поле, стать лидером, который и отрабатывает в обороне, и помогает в атаке. Я счастлив, что мне доверено вести вперёд этот великий клуб, хоть и никогда не представлял себя в этом статусе. Для меня это настоящий подарок, и я благодарен тренерскому штабу и нашим футболистам за веру в меня», — приводит слова Сантоса официальный сайт «Зенита».

30-летний Сантос выступает за «Зенит» с 2019-го. Напомним, санкт-петербургский «Зенит» может выиграть Российскую Премьер-Лигу по итогам нынешнего сезона, если обыграет «Ростов» в матче заключительного тура, а «Динамо» проиграет «Краснодару». По состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России «Динамо». «Краснодар» располагается на третьей строчке, отставая от бело-голубых на три очка, а «Зенит» занимает второе место. Игра между сине-бело-голубыми и «Ростовом» состоится в эту субботу, 25 мая, и начнётся в 16:30 мск.