Радченко назвал лучших футболистов РПЛ сезона 2023/24

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко назвал лучших футболистов Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Специалист выделил форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина. Также он назвал лучшим молодым игроком Даниила Козлова из «Балтики».

«Что касается лучшего игрока сезона, то обычно выделяют футболиста среди нападающих, потому что они забивают и на виду. Поэтому выделю Тюкавина.

Уже лучшим молодым игроком является Даниил Козлов, который так неожиданно ворвался в наш чемпионат и показал очень яркую игру с «Балтикой», — сказал Дмитрий Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, лидером РПЛ за тур до окончания сезона является московское «Динамо».