Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин: Тюкавин прилично прибавил — он претендует на лучшего игрока сезона

Булыкин: Тюкавин прилично прибавил — он претендует на лучшего игрока сезона
Комментарии

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин оценил прогресс нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в текущем сезона РПЛ.

«Тюкавин — один из тех, кто прилично прибавил в этом сезоне, плюс забивал, а также «Динамо» сейчас бьётся за чемпионство. Поэтому, наверное, его можно выделить в качестве лучшего игрока этого сезона. Конечно, есть другие футболисты: Кассьерра и Сперцян. Поэтому, кто лучше проявит себя в последнем туре, тот и станет лучшим игроком сезона РПЛ.

Мне кажется, что Тюкавин также может выиграть в номинации лучший молодой игрок. Можно ещё выделить Файзуллаева, хотя у ЦСКА не очень получилось в этом сезоне», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Экс-тренер «Динамо» Новиков: Тюкавину нужно уезжать, если есть интересное приглашение
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android