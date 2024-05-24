Булыкин: Тюкавин прилично прибавил — он претендует на лучшего игрока сезона

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин оценил прогресс нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в текущем сезона РПЛ.

«Тюкавин — один из тех, кто прилично прибавил в этом сезоне, плюс забивал, а также «Динамо» сейчас бьётся за чемпионство. Поэтому, наверное, его можно выделить в качестве лучшего игрока этого сезона. Конечно, есть другие футболисты: Кассьерра и Сперцян. Поэтому, кто лучше проявит себя в последнем туре, тот и станет лучшим игроком сезона РПЛ.

Мне кажется, что Тюкавин также может выиграть в номинации лучший молодой игрок. Можно ещё выделить Файзуллаева, хотя у ЦСКА не очень получилось в этом сезоне», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.