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Мор — о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»: что-то мне не верится

Мор — о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»: что-то мне не верится
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о голкипере «Краснодара» Матвее Сафонове, интерес к которому проявляет французский «ПСЖ».

«Если это правда, конечно, надо идти. Во‑первых, ты будешь играть так или иначе. Во‑вторых, ты будешь тренироваться со звёздами. Нахождение в этой команде — это бонус. Но что‑то мне не верится. Дай бог, я очень сильно желаю, чтобы это всё оказалось правдой и Матвей перешёл в «ПСЖ», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация, что «ПСЖ» достиг договорённости о приобретении у «Краснодара» Сафонова. 25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей, и 10 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн. В нынешнем сезоне французской Лиги 1 «ПСЖ» досрочно завоевал титул чемпиона страны. За 34 тура столичный клуб набрал 76 очков.

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