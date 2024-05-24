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Лапорта сообщил Хави об увольнении из «Барселоны» — Романо

Лапорта сообщил Хави об увольнении из «Барселоны» — Романо
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сегодня сообщил Хави об увольнении с поста главного тренера команды, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Отметим, что ранее сообщалось, что «Барселона» достигла договорённости с немецким специалистом Ханс-Дитером Фликом, ранее возглавлявшим сборную Германии и «Баварию», о том, что он подпишет контракт с каталонским клубом, рассчитанный на два года.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, «Барселона» за тур до конца сезона гарантировала себе второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 82 очка. В заключительном туре Примеры команда встретится с «Севильей». В Кубке Испании команда Хави остановилась на стадии 1/4 финала, проиграв будущему победителю турнира «Атлетику» из Бильбао. В Лиге чемпионов каталонцы вылетели также в четвертьфинале, уступив по сумме двух встреч французскому «ПСЖ». В финале Суперкубка Испании «Барселона» уступила «Реалу» (1:4).

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