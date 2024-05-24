Капитан «Зенита» Сантос рассказал, что избежал серьёзной травмы в матче с «Ахматом»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, что не имеет серьёзного повреждения перед матчем 30‑го тура Российской Премьер‑Лиги с «Ростовом». В игре с «Ахматом» бразилец получил травму и был заменён.

— Дуглас, вы покинули поле в Грозном из‑за травмы. Как ваше самочувствие? Расскажите, что произошло.

— Слава богу, травма не очень серьёзная. Был контакт с соперником, я почувствовал боль в лодыжке. Мне нужно приложить максимум усилий, чтобы полностью восстановиться и быть готовым помочь команде на поле, — приводит слова Сантоса официальный сайт «Зенита».

30-летний Сантос выступает за «Зенит» с 2019-го. Напомним, санкт-петербургский «Зенит» может выиграть Российскую Премьер-Лигу по итогам нынешнего сезона, если обыграет «Ростов» в матче заключительного тура, а «Динамо» проиграет «Краснодару». По состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России «Динамо». «Краснодар» располагается на третьей строчке, отставая от бело-голубых на три очка, а «Зенит» занимает второе место. Игра между сине-бело-голубыми и «Ростовом» состоится в эту субботу, 25 мая, и начнётся в 16:30 мск.