Массимо Каррера приедет на матч «Народной команды» в Медиалиге

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера посетит матч 6-го тура Медиалиги, в котором «Народная команда» (команда фанатов московского «Спартака») встретится с ФК «Матч», информирует «Матч ТВ».

Стоит отметить, что Каррера уже ранее приезжал на матчи «Народной команды». В этот раз итальянец приедет в Москву, чтобы поучаствовать в премии Герои РПЛ.

Напомним, Массимо Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Именно под руководством итальянского специалиста красно-белые в последний раз становились победителями Российской Премьер-Лиги — золото было завоёвано по итогам сезона-2016/2017. В предыдущий раз до того «Спартак» был чемпионом в 2001 году. Последним местом работы 59-летнего специалиста стал итальянский клуб «Бари».