Сенников: секс до матча — это невозможно! У мужчин это отнимает силы, а женщинам помогает

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мыслями о влиянии секса на выступления спортсменов.

«Секс до матча это плохо? Это даже невозможно, реально! Хотя тот, кто играл в Европе, все говорят, что как бы нормально.

Почему это плохо? Физиологически отнимает силы у мужчин. Это, допустим, я помню, у нас один темпераментный легионер, доктор работал в команде, он рассказывал наоборот, если это женский вид спорта, то им секс, наоборот, помогает. И у женщин повышаются результаты. То же плавание, тот же там гандбол», — сказал Сенников в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, Сенников является воспитанником «Зенита». Свою профессиональную карьеру Дмитрий начинал в «Локомотиве» из Санкт-Петербурга, откуда в 1998 году перешёл в московский ЦСКА. Позже защитник выступал за ярославский «Шинник» и казанский «Рубин». В 2000 году Сенников стал игроком московского «Локомотива», в составе которого завершил карьеру спустя 10 лет.