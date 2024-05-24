Гендиректор «Пари НН»: будет ли уволен Илич? Давайте дождёмся окончания сезона

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов оценил возможность увольнения сербского тренера команды Саши Илича.

«У нас боевой настрой на последний матч с «Крыльями Советов». Я думаю, про последние результаты лучше отвечать главному тренеру Иличу, потому что это спортивная повестка. Есть ответ у меня, но я придержу до окончания сезона. Будет ли уволен Илич в случае вылета? Давайте дождёмся окончания сезона, это не должно быть решение клуба, учитывается также желание самого Саши тоже», — приводит слова Мелик-Гусейнова Metaratings.

Напомним, после 29 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. У подопечных Илича на три очка больше, чем у «Балтики», располагающейся на 15-й строчке. 46-летний Илич был назначен на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» 4 мая 2024 года. За этот период под его руководством нижегородская команда провела три матча в Российской Премьер-Лиге, в которых два раза уступила и один раз сыграла вничью. При этом в этих встречах «Пари Нижний Новгород» пропустил 12 мячей, а забил три.