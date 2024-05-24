Экс-игрок «Юнайтед» Вегорст вернётся в «Бёрнли» после аренды в «Хоффенхайме» — Плеттенберг

Нидерландский нападающий Ваут Вегорст вернётся в английский «Бёрнли» после окончания арендного соглашения с немецким «Хоффенхаймом», сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Хоффенхайм» не станет делать предложение по покупке форварда, несмотря на то что в клубе очень довольны его выступлениями и считают аренду успешной.

В нынешнем сезоне 31-летний Вегорст принял участие в 30 матчах «Хоффенхайма» во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

Действующее соглашение форварда с «Бёрнли» рассчитано до лета 2025 года. Напомним, английский клуб вылетел из АПЛ по итогам сезона-2023/2024 и в следующем году будет выступать в Чемпионшипе.