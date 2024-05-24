Силкин: мысли о ничьей в матче с «Краснодаром» будут давить на футболистов «Динамо»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о предстоящем матче 30-го РПЛ, в котором бело-голубые встретятся с «Краснодаром».

«На футболистах «Динамо» может сказаться, что они перед матчем с «Краснодаром» будут думать о том, что для чемпионства могут сыграть вничью. Это не очень хорошо, игроки волей-неволей будут думать об этом, и это будет давить на них. Но прошло 29 туров РПЛ, и я надеюсь, что тренерский штаб «Динамо» найдёт нужные слова для футболистов», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент борьбу за чемпионство в РПЛ ведут сразу три клуба. Возглавляет турнирную таблицу «Динамо», которое набрало 56 очков. На втором месте располагается «Зенит», который записал в свой актив 54 очка. Замыкает тройку «Краснодар» (53).