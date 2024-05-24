Колыванов: «Зенит» дал слабину и сам упустил шанс стать чемпионом за несколько туров

Известный российский тренер Игорь Колыванов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Концовка нас ждёт очень увлекательная. Надеюсь, что «Динамо» станет чемпионом. Всей стране нравится, как складывается чемпионат. Привыкли, что за два тура «Зенит» становится чемпионом, а тут такая интрига, которая уже месяц всех держит в напряжении.

«Зенит» слишком поверил в себя, когда было преимущество над «Краснодаром» и «Динамо». Где-то дали слабину и сами упустили шанс стать чемпионом за несколько туров. Соперники этим воспользовались. «Динамо» терпело и вырывало победу в непростых матчах», — сказал Игорь Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.