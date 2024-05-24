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Сенников: «Зенит» просел после пяти чемпионств, другие команды по уровню одинаковые

Сенников: «Зенит» просел после пяти чемпионств, другие команды по уровню одинаковые
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Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. По его мнению, «Зенит» просел после чемпионств в пяти последних сезонах.

«В этом чемпионате просто нет явного лидера. Понятно, что «Зенит» как-то просел после пяти чемпионств и другие команды в принципе все по уровню одинаковые. Если бы там «Локомотив» где-то не упустил свои шансы, «Спартак», все боролись бы за чемпионство до конца», — сказал Дмитрий Сенников в новом видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, санкт-петербургский «Зенит» может выиграть Российскую Премьер-Лигу по итогам нынешнего сезона, если обыграет «Ростов» в матче заключительного тура, а «Динамо» проиграет «Краснодару».

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