Жардим: «Монако» впереди на три очка, но «ПСЖ» остаётся фаворитом Лиги 1

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился мнением о раскладе сил в чемпионате Франции. На текущий момент монегаски занимают первое место в турнирной таблице, опережая «ПСЖ» на три очка.
«То, что мы находимся под давлением со стороны «ПСЖ», — это нормально. На текущий момент «Монако» впереди на три очка, но парижане остаются фаворитами. Мы знаем, что для завоевания трофея нам должно хватить семь побед в восьми оставшихся матчах.
Ближайший матч с «Анже» крайне важен для «Монако», и мы не будем держать в уме Лигу чемпионов. Фалькао идёт на поправку, однако я не знаю, будет ли он полностью готов играть в субботу», — приводит слова Жардима L'Equipe.