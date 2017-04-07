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Жардим: «Монако» впереди на три очка, но «ПСЖ» остаётся фаворитом Лиги 1

7 апреля 2017, пятница. 00:46. Футбол
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился мнением о раскладе сил в чемпионате Франции. На текущий момент монегаски занимают первое место в турнирной таблице, опережая «ПСЖ» на три очка.

«То, что мы находимся под давлением со стороны «ПСЖ», — это нормально. На текущий момент «Монако» впереди на три очка, но парижане остаются фаворитами. Мы знаем, что для завоевания трофея нам должно хватить семь побед в восьми оставшихся матчах.

Ближайший матч с «Анже» крайне важен для «Монако», и мы не будем держать в уме Лигу чемпионов. Фалькао идёт на поправку, однако я не знаю, будет ли он полностью готов играть в субботу», — приводит слова Жардима L'Equipe.
Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
Теги
ПСЖ ФК Анже ФК Монако Леонарду Жардим Радамель Фалькао
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7 апреля 2017, пятница
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