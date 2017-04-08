Марку Силва: моё будущее в «Халл Сити» обсудим после конца сезона

Главный тренер «Халл Сити» Марку Силва, сменивший в этой должности Майка Филана и в данный момент выведший команду из зоны вылета, отказался публично обсуждать своё будущее после концовки сезона.
«Сейчас у меня есть договорённость с нашим президентом о том, что ничто не отвлекает нас от попыток остаться в Премьер-лиге. Это самое важное и для меня, и для игроков. После завершения сезона мы соберёмся и всё обсудим, но сейчас нельзя отвлекаться от нашей цели. Я не буду ничего загадывать на два месяца вперёд. Я настроен на то, чтобы работать, помогать игрокам прогрессировать и биться до самого конца», — приводит слова Силвы FourFourTwo.