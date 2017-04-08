Мертенс: по-прежнему дружим с Игуаином, несмотря на его переход в «Ювентус»

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс сообщил, что он по-прежнему дружит с форвардом Гонсало Игуаином несмотря на то, что тот прошлым летом перешёл в «Ювентус», а в нынешнем сезоне является конкурентом в бомбардирской гонке.
«Несмотря на переход Игуаина в «Ювентус», мы с ним по-прежнему остаёмся друзьями. Когда я провожу хорошие матчи, он шлёт мне текстовые сообщения с поздравлениями. Однако я понимаю, что он хочет опередить меня в гонке бомбардиров чемпионата Италии», – цитирует Мертенса Bleacher Report.
Мертнес с 20 голами располагается на третьем месте в списке бомбардиров серии А, опережая Игуаина на один мяч. Первую строчку делят форвард «Ромы» Эдин Джеко и нападающий «Торино» Андреа Белотти, в активе которых по 23 гола.