Гендиректор РФС: 2017-й планируем провести как год стабильности

Генеральный директор Российского футбольного союза Александр Алаев, на проходящей в Москве конференции РФС, заявил, что организация планирует провести 2017 год под знаком финансовой стабильности.
«В 2015 году ситуация была критическая. Кредиторская задолженность приближалась к 2,7 млрд рублей, мы находились на грани банкротства. Разработали четырехгодичный план выхода из положения. Мы определили основные параметры на все периоды. 2017 год планируем как год стабильности. В 2018 году должны приступить к развитию футбола. В 2016 году был получен доход 2 млрд рублей, это выше среднего. Основные доходы — маркетинг и телетрансляции. Получили 1 млрд 460 миллионов рублей. Доходы вне матчей — билетные сборы с матчей сборных, мы не добрали 20 процентов.
Была поставлена задача, что сборная будет лицом нашего футбола, которую должны видеть как можно больше людей. Во главу угла была поставлена не коммерция. На всех матчах в регионах уже аншлаги, люди идут на сборную, будем работать дальше. Матч в Сочи собрал 40 тыс. зрителей — это отличная цифра. За две недели билеты было достать невозможно. Спасибо всем, кто организовывал матч, и болельщикам.
Нам удалось распланировать и сократить расходы за счёт планирования календаря. Мы не можем себе позволить каждый месяц отправлять сборные в Европу. Если мы не будем этого делать, то потеряем в результате. Думаю, нам удалось найти баланс. Большая часть расходов — сборные команды, число которых увеличивается. По прогнозу нами планировалось погасить 130 млн рублей по кредиторской задолженности, удалось погасить 274 млн. Для нас это главный показатель. Кредиторская задолженность составляет 377 млн рублей. На конец года останется погасить всего 51 млн. Движение позитивное», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.