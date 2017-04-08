Клопп: Коутиньо потерял три килограмма за последние три дня

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от волевой победы над «Сток Сити» (2:1) в выездном матче 32-го тура АПЛ.
«Вторая половина получилась действительно хорошей. Было очевидно, что «Сток» лучше настроился, но у соперника не было большого количества моментов, кроме гола. Мы чувствовали себя уверенно даже после неудачной первой половины.
Филиппе Коутиньо потерял три килограмма за последние три дня. Некоторые мечтают об этом, но для профессионального футболиста это не слишком круто.
Мы играли в футбол гораздо лучше и здорово использовали пространство между линиями во втором тайме, в нужный момент Миньоле сделал отличный сейв. Работа выполнена, чувствуем себя хорошо. Хорошая погода, 63 очка — о большем и мечтать нельзя. Ни одна команда в мире не выигрывает только при очень-очень хорошей игре. Нужно побеждать и в таких матчах», — цитирует Клоппа BBC.