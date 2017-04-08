Конте: мне нравится быть под давлением, я люблю и умею справляться с ним

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями от гостевой победы над «Борнмутом» в матче 32-го тура английской Премьер-лиги. Лидирующий в таблице АПЛ «Челси» вновь опережает на семь очков идущий на второй строчке «Тоттенхэм Хотспур». Чтобы гарантировать себе титул, синим необходимо одержать пять побед в оставшихся семи матчах.
«Я рад, поскольку нам было непросто выиграть, особенно учитывая победу «Тоттенхэма». Мы достойно ответили на результаты конкурентов.
Играя сразу после того, как конкурент одержал победу и приблизился к тебе, ты оказываешься под давлением, и это нормально. Мне нравятся такие ситуации, и я люблю работать в условиях напряжённой борьбы. Мне нравится быть под давлением. Я люблю и умею справляться с ним. Именно под давлением ты демонстрируешь максимум того, на что способен.
Мы будем продолжать в том же духе, двигаясь матч за матчем и сохраняя максимальную концентрацию. Мы знаем, что «Тоттенхэм» изо всех сил стремится к чемпионству. Мы должны руководствоваться теми же стремлениями. Не забывайте, что в прошлом сезоне «Тоттенхэм» сражался за победу в чемпионате до самого конца. Они очень сильны», — цитирует Конте официальный сайт «Челси».