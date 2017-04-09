Митришев: «Терек» работал именно над тем, что помогло забить «Арсеналу» три гола

Форвард «Терека» Магомед Митришев прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1) в 22-м туре РФПЛ. 24-летний футболист забил два гола в ворота тульской команды.
«Рад, что удалось забить, и тем самым помочь команде добыть победу. Болельщики заслужили эту победу, и мы рады, что удалось их обрадовать ею. А я лишь старался делать то, чему нас учат, и к чему мы стремимся.
Мы работали на тренировках именно над тем, благодаря чему нам удалось забить три мяча. И Балай, и Мбенге проделали очень полезную работу, в том числе благодаря их действиям мы смогли взять три очка. Хотел бы ещё отметить то, как грамотно и надёжно играли наши защитники и полузащитники, плюс придала уверенности надёжная игра Городова», — цитирует Митришева сайт «Терека».