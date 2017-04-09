Майкон: Ари — форвард-машина, классно держит мяч и много забивает

Форвард «Локомотива» Майкон прокомментировал домашнюю ничью с «Ростовом» (0:0) в матче 22-го тура российской Премьер-Лиги. Нападающий Ари пропустил игру.
«Было тяжело искать моменты. «Ростов» играет в пять защитников, они не дают создать много шансов. Что ж, теперь надо обыграть тульский «Арсенал» и подняться выше в таблице.
Что с Ари? Он тренировался в общей группе, но, наверное, пока испытывает дискомфорт. Он — форвард-машина, классно держит мяч и много забивает. Но нам нужно забивать и без него. Я тоже всегда хочу приносить пользу. Все знают, что обычно я не играю в центре: то справа, то слева. Но в нынешней схеме нет вингеров, и я стараюсь приносить пользу команде как центральный нападающий», — передаёт слова Майкона корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.