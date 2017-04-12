Червиченко: «Спартак» может надевать золотые медали, даже если уступит «Зениту»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение, что красно-белые даже в случае неудачи в предстоящем домашнем матче 23-го тура РФПЛ с «Зенитом» займут первое место по итогам сезона.
«После прошедшего 22-го тура РФПЛ «Спартак» спокойно может надевать золотые медали, гонка закончилась. ЦСКА и «Зенит» в нынешнем их состоянии не смогут составить красно-белым конкуренцию. Даже если «Спартак» проиграет питерскому клубу, отрыв в пять очков он сохранит. Впереди будет всего два сложных матча – с ЦСКА и «Ростовом», и в одном из них команда Массимо Карреры обязательно завоюет очки.
Все остальные игры можно назвать проходными. Можно считать, что за восемь туров до конца чемпионата чемпионская гонка закончилась, а кто там станет вторым, болельщикам не очень интересно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».